Alaska'daki ABD-Rusya Zirvesi sonrası Putin: "Zamanında ve faydalı oldu. Trump'la görüşmemiz samimi ve önemliydi"

Vladimir Putin ilem ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Alaska eyaletinde tarihi zirvede bir araya geldi. Putin, görüşmenin zamanında ve anlamlı olduğunu, ABD'nin Rusya-Ukrayna çatışması konusundaki barışçıl çözüm arayışına sayıg duyduklarını belirtti.

"ABD'NİN POZSİYONUNA SAYGI DUYUYORUZ"

İkili görüşme sonrası açılamalarda bulunan Putin, şu ifadeleri kullandı; "Alaska ziyareti zamanında ve faydalı oldu. Trump'la görüşmemiz samimi ve önemliydi. ABD'nin pozsiyonuna saygı duyuyoruz. Rusya Ukrayna çatışmasını barışçıl yolla çözmek istiyor."