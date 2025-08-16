HABER

Alaska'daki ABD-Rusya Zirvesi sonrası Putin: "Zamanında ve faydalı oldu. Trump'la görüşmemiz samimi ve önemliydi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da gerçekleşen görüşme sonrası açıklama geldi. Putin, ziyaretin zamanında ve anlamlı olduğunu, Trump ile görüşmenin samimi ve son derece önemli olduğunu belirtti.

Mustafa Fidan

Vladimir Putin ilem ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Alaska eyaletinde tarihi zirvede bir araya geldi. Putin, görüşmenin zamanında ve anlamlı olduğunu, ABD'nin Rusya-Ukrayna çatışması konusundaki barışçıl çözüm arayışına sayıg duyduklarını belirtti.

"ABD'NİN POZSİYONUNA SAYGI DUYUYORUZ"

İkili görüşme sonrası açılamalarda bulunan Putin, şu ifadeleri kullandı; "Alaska ziyareti zamanında ve faydalı oldu. Trump'la görüşmemiz samimi ve önemliydi. ABD'nin pozsiyonuna saygı duyuyoruz. Rusya Ukrayna çatışmasını barışçıl yolla çözmek istiyor."

16 Ağustos 2025
