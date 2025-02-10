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Alaylara dayanamadılar 110 yıllık mahallenin ismini değiştirdiler: "Ördek çok mu, ava gelelim mi?"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.02.2025 10:06
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin 110 yıllık Ördek Mahallesi’nin ismi, mahallelilerin başvurusu üzerine Güzelyurt olarak değiştirildi. Mahallenin muhtarı Medet Karakaş, “Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık” dedi.

Alaylara dayanamadılar 110 yıllık mahallenin ismini değiştirdiler: "Ördek çok mu, ava gelelim mi?"

Afşin ilçenin kırsal Ördek Mahallesi’nin muhtarı Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi’ne verdiği dilekçe ile mahallenin isminin Güzelyurt olarak değiştirilmesini istedi. Ekinde, mahallelilerin de imzası bulunan dilekçeyi gündemine alan Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 haneli 110 yıllık Ördek Mahallesi’nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi.

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"ÇOCUKLARIMIZLA ALAY EDİLİYOR"

Bu durumdan sadece kendisi değil, mahallelilerin de rahatsız olduğunu ifade eden Muhtar Medet Karakaş, “Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu. ‘Ördek çok mu, ava gelelim’ diyorlardı. Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu. Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, ‘Köyümüzün ismini değiştirelim’ dedik. Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik. Belediyemiz de uygun gördü. " dedi.

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"KÖYÜMÜZÜN HAYVAN İSMİYLE ANILMASINI İSTEMEDİK"

Köylerinin ismini değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden"Köyümüz 200 hane ve çoğunlukla alınan bir karar. Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız” diye konuştu.

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MAHALLELİ İSMİN DEĞİŞMESİNDEN MEMNUN

Mahalleli de mahallenin isminden dolayı gittikleri her yerde kendileriyle alay edildiğini bu nedenle de isminin değişmesinden memnun olduklarını söyledi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Afşin Güzelyurt Ördek dilekçe isim isim değişikliği mahalle
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