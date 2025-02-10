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Aldatan kocasının cebine cihaz yerleştirdi! O sesleri eşinin sevgilisinin kocasına dinletti... Mağdurken sanık oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 08:41
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İstanbul'da akılalmaz yasak aşk olayı! Bir kadın eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek cebine ses kayıt cihazı koydu. Eşi ve evli sevgilisinin özel anlarına tanık olan kadın duyduklarına inanamadı. Öfkesine yenik düşen kadın o kaydı kocasının sevgilisinin eşine verdi. Bu olaydan sonra mağdur olan kadın bir anda kendini sanık olarak buldu. İşte olayın detayları...

Aldatan kocasının cebine cihaz yerleştirdi! O sesleri eşinin sevgilisinin kocasına dinletti... Mağdurken sanık oldu

Olay İstanbul, Kartal'da meydana geldi. D.Ç., resmi nikahlı eşi E.Ç.'nin kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine eşinin cebine bir ses kayıt cihazı yerleştirdi. Eşi bu ses kayıt cihazından habersiz defalarca kez sevgilisiyle buluştu. Hatta bir araba içerisinde sevgilisiyle özel anlar yaşadı. Tüm bu süreçler ve sesler, cebinde olduğunu bilmediği ses kayıt cihazı tarafından kaydedildi.

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SES KAYDINI KOCASININ SEVGİLİSİNİN EŞİNE VERDİ

Gerçek Gündem'den Baran Şenel'in haberine göre ses kayıt cihazını eşinin cebinden çıkarıp dinleyen D.Ç. şaşkına döndü. Eşinin başka bir kadına, “Sevgilim”, “Hayatım” dediği cümleler ve özel anlarına dair de ses kayıtları onu oldukça öfkelendirdi. Öfkesini kontrol edemedi. Elindeki ses kaydını alarak kocasının evli olan sevgilisinin eşi G.T.’ye ulaştı ve elindeki ses kaydını ona verdi.

KOCASININ SEVGİLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Ses kaydını dinleyen eş G.T. yaşadıklarına inanamadı. Başkasıyla aşk yaşayan eşi C.B.’yi boşadı. Ailesine ve yakınlarına karşı “rezil” olduğunu düşünen C.B. kendisine ve sevgilisine kurulan kumpasın intikamını almaya karar verdi.

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ALDATILAN EŞ DE SANIK OLDU

Eşinin cebine ses kayıt cihazı koyan D.Ç.’den şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma neticesinde D.Ç hakkında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” ve “Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek” suçlarından iddianame düzenlendi. Mağdur olan D.Ç. yaptığı bir hatayla sanık oldu.

Anahtar Kelimeler:
Sanık boşanma Aldatma dava yasak aşk
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