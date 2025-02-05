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Aldatılan kadından şeytani tuzak: Eşini ve eşinin sevgilisini kaçırtıp işkence yaptı! Dakikalarca cinsel taciz...

05.02.2025 11:09
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İstanbul'da aldatılan bir kadın şeytana parmak ısırtacak yollara başvurdu. Eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtan kadın dakikalarca cinsel taciz ve işkence yaptı. İşkence görüntüleri, kadının suç ortağı Serhat Ö.'nün telefonundan çıktı. Polisin 11 kişiyi gözaltına aldığı operasyondan çarpıcı kareler geldi.

Aldatılan kadından şeytani tuzak: Eşini ve eşinin sevgilisini kaçırtıp işkence yaptı! Dakikalarca cinsel taciz...

Ümraniye'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Polis saldırıyı Serhat Ö.'nün düzenlediğini tespit etti. Serhat Ö.'nün telefonundaki işkence görüntüleri, aldatılan Mehtap Y.'yi ele verdi. Şeytani planın detayları tüyleri diken diken etti.

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İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

Ümraniye’de bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı Serhat Ö. isimli şüphelinin yaptırdığını belirledi. Bunun üzerine Serhat Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Serhat Ö.’nün cep telefonunda yapılan incelemelerde 2 erkek ve 1 kadına işkence yapıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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ALDATILDIĞI İÇİN EŞİYLE ONUN SEVGİLİSİNİ VE ORTAĞINI KAÇIRTMIŞ

Ekipler görüntüleri inceleyerek çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda Mehtap Y. isimli kadının kocası tarafından aldatıldığı, bunun üzerine Serhat Ö. ile iletişime geçtiği, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı öğrenildi.

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DAKİKALARCA İŞKENCE VE CİNSEL TACİZ

2 erkek ve 1 kadını kaçıran şüpheliler, kaçırdıkları kişilere dakikalarca işkence yaparak cinsel tacizde bulundu. Şüpheliler o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından 3 kişinin kaçırılmasına ve işkence yapılmasına yardım eden aralarında aldatılan eş Mehtap Y. ve kızı Defne Y.’nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehtap Y., Defne Y., Serhat Ö., Cihan Ö., Oğuzhan Y., Ali Can B., Ümit A., Talha Muhsin Ç., Ahmet A., Cengizhan Y. ve Hikmet Can Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
işkence Aldatma silahlı saldırı cinsel taciz
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