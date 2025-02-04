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  4. Aldatıldığından şüphelenen kadın ava giderken avlandı: Ankara'da sahte 'özel dedektiflerden' akılalmaz vurgun!

Aldatıldığından şüphelenen kadın ava giderken avlandı: Ankara'da sahte 'özel dedektiflerden' akılalmaz vurgun!

04.02.2025 10:36
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Eşinin kendisini aldattığını düşünen kadın olayı ortaya çıkarmak isterken neye uğradığını şaşırdı. İstanbul'da yaşayan kadın kocasının peşine özel dedektif takmak isterken dolandırıcıların ağına düştü. Kadın 7 milyon TL'sinden oldu. Şüpheliler Ankara'da yakalanırken ATM'den para çekerken tanınmamak için başvurdukları yöntemler dikkat çekti.

Aldatıldığından şüphelenen kadın ava giderken avlandı: Ankara'da sahte 'özel dedektiflerden' akılalmaz vurgun!

Eşinin aldattığını yakalamak isterken başına gelenlerle sarsıldı! İnternetten araştırma yapan kadın özel dedektif sandığı kişilerce 7 milyon TL dolandırıldı. 7 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık çetesi lideri, kolundaki alçıdan yakayı ele verdi.

İNTERNETTEN BULDU: "SİLİNEN MESAJLARI GERİ GETİRİR, OLAYI AYDINLATIRIZ"

İstanbul'da yaşayan ismi açıklanmayan kadın, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek internet üzerinden özel dedektif araştırması yaptı. Bu süreçte, kendisini dedektif olarak tanıtan kişiler kadına, eşinin silinen mesajlarını geri getirerek olayını aydınlatabileceklerini söyledi.

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Şüpheliler, üç paket şeklinde dedektiflik programı satın alması gerektiğini söyledikleri kadını, farklı zamanlarda aldıkları paralarla toplam 7 milyon TL dolandırdı. Kadının şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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ÇETE LİDERİ KOLUNDAKİ ALÇIDAN TANINDI

Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, sözde 'özel dedektiflik' yaptıkları belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin takibi zorlaştırmak için farklı hesaplar arasında para transferi yaptığı, ATM'den para çekerken tanınmamak için motosiklet kaskı taktığı ve banka içerisinden nakit para çektikleri öğrenildi.

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Güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, dolandırıcılık çetesi liderinin kolunun alçıya sarılı olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Dedektif Aldatma dolandırıcı
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