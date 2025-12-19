HABER

Alev alan servis minibüsü küle döndü

Bursa’nın Mudanya ilçesi yakınlarında seyir halindeyken arıza yapan servis minibüsü, motor kısmından çıkan alevlerle kısa sürede alev topuna döndü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Alev alan servis minibüsü küle döndü

Olay, Bursa Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, seyir halindeki servis minibüsünün sürücüsü arıza yapınca yol kenarında durdu. Bir süre sonra motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de yangın tüpünün bulunmaması nedeniyle alevlere müdahale edilemedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında minibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Alev alan servis minibüsü küle döndü 1

Alev alan servis minibüsü küle döndü 2

Kaynak: İHA

Bursa
