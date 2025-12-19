HABER

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Muhittin Böcek'in gelini ve 2 şüpheli tahliye

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Muhittin Böcek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Böcek'in son ifadesinin alındığı ve yüzleşerek savunma yapmak istediği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in son ifadesi alındı.

Böcek ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, alt personelin eylemlerinden haberdar olmasının beklenemeyeceğini söyledi.

SON İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında iddianamenin tamamlanması için tutuklu şüphelilerin ek ifadeleri alındı.

Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda alınan ifadelerde; Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya yer aldı.

GELİNİ VE 2 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca tutuklu şüphelilerden Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Bu üç kişinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmadığı da gelen bilgiler arasında.

BÖCEK YÜZLEŞEREK SAVUNMA YAPACAK

Muhittin Böcek, ifadesinde eski gelini Zeynep Kerimoğlu’na daire devri ve seçim propaganda çalışmaları için para ödemesi iddialarıyla suçlandığını belirtti. Yargılama aşamasında iddiaları ortaya atan kişilerle yüzleşerek savunma yapacağını ifade eden Böcek, üzerine atılı suçlamalarda doğrudan ve kasıtlı bir eyleminin olmadığını vurguladı. Böcek, “Büyükşehir Belediyesi’nin insan ve ekonomik gücü düşünüldüğünde, alt personelin yapmış olduğu eylemlerden haberdar olmam beklenemez.” dedi.

DENETİM İHMALİ YAPMADIĞINI BELİRTTİ

Böcek, adının kullanılarak alt seviyedeki bazı bürokratlar tarafından maddi menfaat sağlanmış olabileceği iddialarına ilişkin, bu konuda bilgisi bulunmadığını ve denetim ihmali yapmadığını söyledi. İştirak şirketlerinin bağımsız yönetim kadroları olduğuna dikkat çekerek, bu şirketler üzerinden yapılan işlemlerin kendisiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.

İDDİALARI REDDETTİ

İş insanlarından para talep ettiği ya da oğlunu bu yönde yönlendirdiği iddialarını da reddeden Böcek, uzun yıllardır üst düzey kamu hizmetinde bulunduğunu vurguladı. Böcek, “Kişisel mal varlığım ortadadır. İddia edilen rakamlara tenezzül edecek biri değilim.” dedi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

