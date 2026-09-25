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Alev alev yanan çatıda can pazarı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çalışma yapılırken yangın çıktı.

Alev alev yanan çatıda can pazarı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çalışma yapılırken yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan usta, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven sayesinde son anda kurtarıldı.

Yangın, Müftü Mahallesi’nde zemin katında iş yerlerinin bulunduğu 5 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda çalışma yapıldığı sırada izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla başladığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması üzerine bina tahliye edilirken, yangın sırasında çatıda bulunan usta alevlerin arasında mahsur kaldı. Mahsur kalan ustayı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Bir süre alevlerin arasında kurtarılmayı bekleyen usta, olay yerine takviye olarak gönderilen itfaiye aracının uzatılan merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen ustanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının büyüyerek binanın alt katlarını tehdit etmesi üzerine söndürme çalışmalarına destek amacıyla Beyşehir’de faaliyet gösteren firmalara ait çok sayıda beton mikseri de adrese sevk edildi. Çatıda oksijen tüplerinin olduğu ve patlama ihtimali bulunduğu iddiaları üzerine polis ekipleri yangın mahalline kimseyi yaklaştırmazken, Müftü Mahallesi çevre yolunda da tedbir alan ekipler güzergahı bir süre ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekipleri ve beton mikserlerinin desteğiyle uzun süre devam eden çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının ardından çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Alev alev yanan çatıda can pazarı 1

Alev alev yanan çatıda can pazarı 2

Alev alev yanan çatıda can pazarı 3

Alev alev yanan çatıda can pazarı 4

Alev alev yanan çatıda can pazarı 5

Alev alev yanan çatıda can pazarı 6

Alev alev yanan çatıda can pazarı 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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