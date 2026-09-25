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Aksaray'da 5. kattan düşen adam ağır yaralandı

Aksaray'da 5. katındaki dairenin balkonundan düşen bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Aksaray'da 5. kattan düşen adam ağır yaralandı

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Erol B., ikamet ettiği binanın 5. katındaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü.

Aksaray da 5. kattan düşen adam ağır yaralandı 1

BEŞİNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Olayı gören çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kaldırımda kanlar içerisinde bulunan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erol B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Aksaray da 5. kattan düşen adam ağır yaralandı 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Aksaray bina
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