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Bandırma’da balık tezgâhlarında palamut bereketi

Bandırma’da balık sezonunun hareketlenmesiyle birlikte tezgâhlarda balık çeşitliliği artarken, yaklaşık 750 gram ağırlığındaki palamutlar 150 liradan satışa sunuluyor.Bandırma’da balık sezonunun başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali’nde hareketlilik arttı.

Bandırma’da balık tezgâhlarında palamut bereketi

Bandırma’da balık sezonunun hareketlenmesiyle birlikte tezgâhlarda balık çeşitliliği artarken, yaklaşık 750 gram ağırlığındaki palamutlar 150 liradan satışa sunuluyor.

Bandırma’da balık sezonunun başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali’nde hareketlilik arttı. Tezgâhlarda farklı balık çeşitleri yer alırken, vatandaşların özellikle palamuda ilgisinin yoğun olduğu belirtildi.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Semih Gargı, sezonun her geçen gün hareketlendiğini ve palamutların da büyümeye devam ettiğini söyledi. Gargı, yaklaşık 750 gram ağırlığındaki palamutların 150 liradan, daha küçük boydaki palamutların ise 125 liradan satışa sunulduğunu ifade etti.

Palamudun sezon içerisindeki durumuna ilişkin bilgi veren Gargı, "Balık sezonu yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Palamutlar da her geçen gün biraz daha irileşiyor. Şu anda yaklaşık 750 gram gelen palamutları 150 liradan satıyoruz. Daha küçük boydaki palamutlar ise 125 liradan tezgâhlarda yer alıyor. Vatandaşın ilgisi de özellikle palamuda oldukça fazla" dedi.

Tezgâhlarda palamutun yanı sıra sardalya, hamsi, istavrit ve sarıkanat gibi balık çeşitlerinin de bulunduğunu belirten Gargı, sardalya ve hamsinin kilogramının 200 liradan, istavrit ve sarıkanadın ise kilogramının yaklaşık 200 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Balık çeşitliliğinin artmasının hem balıkçı esnafı hem de vatandaşlar açısından olumlu olduğunu ifade eden Gargı, "Sardalya ve hamsi 200 lira civarında. İstavrit ve sarıkanat da yine kilogramı 200 liradan satılıyor. Balığın tazesi ve mevsiminde olanı vatandaş tarafından daha çok tercih ediliyor. Sezon ilerledikçe tezgâhlarda çeşitliliğin daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Balık sezonunun bereketli geçmesini dileyen Gargı, tezgâhlardaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesini beklediklerini söyledi.

Bandırma’da balık tezgâhlarında palamut bereketi 1

Bandırma’da balık tezgâhlarında palamut bereketi 2

Bandırma’da balık tezgâhlarında palamut bereketi 3

Bandırma’da balık tezgâhlarında palamut bereketi 4

Bandırma’da balık tezgâhlarında palamut bereketi 5

Bandırma’da balık tezgâhlarında palamut bereketi 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bandırma
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