Eskişehir’de 47 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Eskişehir’de ’silahla yağma’ suçundan 47 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, ’Silahla Yağma’ suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen bir şahıs Tepebaşı ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır