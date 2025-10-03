Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangın, Kırıkhan - Reyhanlı yolu üzerinde yaşandı. Seyir halde olan otomobilin, motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili adeta ateş topuna döndürdü. Alevlere teslim olan aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında alev alev yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır