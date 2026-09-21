Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulunun ilk toplantısında kurul üyeleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıya Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de katıldı.

Toplantıda konuşan Ersoy, Alevilik-Bektaşilik yolunda hizmetleri, bilgi birikimleri ve çalışmalarıyla katkı sunan kurul üyelerini tebrik ederek görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Masa etrafında buluşan her bir üyenin tecrübesini, sahaya ilişkin bilgisini ve önerilerini önemsediklerini vurgulayan Ersoy, bu katkıların Başkanlığın çalışmalarına yol göstereceğini ve Alevi-Bektaşi vatandaşlarla kurulan gönül bağını güçlendireceğini ifade etti.

“HER VATANDAŞIMIZIN KENDİSİNİ DİNLENMİŞ, ANLAŞILMIŞ VE DEĞERLİ HİSSETMESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Kasım 2022’de kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının, kuruluşundan bu yana vatandaşlarla doğrudan temas kurarak cemevlerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Ersoy, Başkanlığın yurt içinde ve yurt dışında Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bilimsel ve kültürel faaliyetlere katkı sunduğunu belirtti.

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin gönül dünyasından ilham alan bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Ersoy, şunları söyledi:

“Yetmiş iki millete bir nazarla bakmayı esas kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz. Her vatandaşımızın kendisini dinlenmiş, anlaşılmış ve değerli hissetmesini önemsiyoruz. Bu anlayışın hizmetlerimize yansımasında Danışma Kurulumuzun önemli bir sorumluluk üstleneceğine inanıyorum. Sizlerin birikimi ve rehberliği, ihtiyaçları daha iyi anlamamıza, önceliklerimizi doğru belirlememize ve çalışmalarımızı geliştirmemize katkı sağlayacaktır.”

“BU MİRASA HİZMET ETMEK, ONUN TAŞIYICILARINI DİNLEMEYİ GEREKTİRİR”

Alevi-Bektaşi inancı ve geleneğinin, bu toprakların köklü manevi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Ersoy, bu mirasa hizmet etmenin onun taşıyıcılarını dinlemeyi, hassasiyetlerini anlamayı ve kuşaktan kuşağa aktarılan birikime özenle yaklaşmayı gerektirdiğini söyledi.

Vatandaşların taleplerinin hizmetlere yansıtılmasının temel sorumlulukları olduğunu belirten Ersoy, “Danışma Kurulumuzu da bu sorumluluğu yerine getirmemize katkı sunacak kıymetli bir istişare zemini olarak görüyoruz.” diye konuştu.

BAKANLIĞIN DESTEĞİ SÜRECEK

Kurul üyelerinin her birinin görüş ve önerisinin değerli olduğunu ifade eden Ersoy, “İstişaremizin hizmete dönüşmesi, hepimizin ortak gayesidir.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Başkanlığın çalışmalarına bugüne kadar verilen desteği sürdüreceklerini kaydeden Ersoy, kurul üyeleriyle yakın iletişim, karşılıklı güven ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta hatırlattığı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” çağrısının kendilerine rehberlik ettiğini belirten Ersoy, muhabbeti büyütmek ve kardeşliği güçlendirmek için birlikte gayret göstereceklerini söyledi.

Ersoy, üstlendikleri görev ve sunacakları katkılar dolayısıyla kurul üyelerine teşekkür ederek toplantının hayırlı ve verimli olması temennisinde bulundu.