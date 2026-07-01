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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından Muharrem ayına özel anlamlı program

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1.500 kişilik aşure lokması ikram edildi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından Muharrem ayına özel anlamlı program
Mustafa Fidan

Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da hak, adalet ve insanlık uğruna verdiği mücadelenin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan aşure lokması; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanlarıyla paylaşıldı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından Muharrem ayına özel anlamlı program 1

TBMM'DE 1.500 KİŞİLİK AŞURE LOKMASI PAYLAŞILDI

Aşure dağıtımını bizzat gerçekleştiren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Muharrem ayının yalnızca bir matem dönemi değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve ortak değerlerde buluşmanın da zamanı olduğunu ifade etti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından Muharrem ayına özel anlamlı program 2

Ersin ayrıca, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından bu yıl cemevlerine 41 bin kişilik aşure malzemesi ulaştırıldığını, Tunceli'den İstanbul'a kadar birçok ilde vatandaşların sofralarına aşure bereketinin taşındığını belirtti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından Muharrem ayına özel anlamlı program 3

TBMM'de gerçekleştirilen programa milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanları yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'e aşure ikramı dolayısıyla teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alevilik Muharrem ayı tbmm
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