Alevlere teslim olan 2 konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay’da içerisinde yaşayan vatandaşların bir süre önce tahliye edildiği 2 konteyner alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde depremzede vatandaşların barınması için kurulan konteyner kentte yaşandı.

Hatay’da içerisinde yaşayan vatandaşların bir süre önce tahliye edildiği 2 konteyner alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde depremzede vatandaşların barınması için kurulan konteyner kentte yaşandı. İçerisinde yaşayan vatandaşların bir süre önce tahliye edildiği bir konteyner alevlere teslim olarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çok fazla sayıda konteynere sıçramadan söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

yangın
