Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Olay Alaca ilçesi Büyükhırka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüde K.’ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını farkeden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde bulunan bir vatandaş ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)