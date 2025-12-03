HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri’ne düşen terliğini almak isterken düşüp akıntıda kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Cizre’de dün akşamüzeri 12 yaşındaki Ahmet Erçil, Dicle Nehri’ne düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya düştü. Erçil, akıntıya kapılıp suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Cizre Belediyesi itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Su üstünde botlarla, su altında balık adamlar ve su altı kamerası ile yapılan arama çalışmalarında küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Erçil’in cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İpsala'da hareketli saatler! Çiftçiler sınırı kapattı: Geçişler tamamen durduİpsala'da hareketli saatler! Çiftçiler sınırı kapattı: Geçişler tamamen durdu
Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'İmralı' gerilimi!Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'İmralı' gerilimi!

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.