Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Cizre’de dün akşamüzeri 12 yaşındaki Ahmet Erçil, Dicle Nehri’ne düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya düştü. Erçil, akıntıya kapılıp suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Cizre Belediyesi itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Su üstünde botlarla, su altında balık adamlar ve su altı kamerası ile yapılan arama çalışmalarında küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Erçil’in cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.Kaynak: İHA