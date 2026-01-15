Alevlere teslim olan evinden çıkmak isteyen şahıs yaralandı

Edinilen bilgilere göre, yangın, Modern Evler Mahallesi 306. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan bir vatandaşın dışarı çıkmak istememesi üzerine ekipler tarafından daireden çıkarıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır