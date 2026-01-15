HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alevlere teslim olan evinden çıkmak isteyen şahıs yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi. Yangında evden çıkmak istemeyen şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alevlere teslim olan evinden çıkmak isteyen şahıs yaralandı

Edinilen bilgilere göre, yangın, Modern Evler Mahallesi 306. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan bir vatandaşın dışarı çıkmak istememesi üzerine ekipler tarafından daireden çıkarıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan evinden çıkmak isteyen şahıs yaralandı 1

Alevlere teslim olan evinden çıkmak isteyen şahıs yaralandı 2

Alevlere teslim olan evinden çıkmak isteyen şahıs yaralandı 3

Alevlere teslim olan evinden çıkmak isteyen şahıs yaralandı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltıKastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı
İki isme birden yüklendi: "Şıracının şahidi bozacı"İki isme birden yüklendi: "Şıracının şahidi bozacı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.