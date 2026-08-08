HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi

Antalya’da bir gecekonduda çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi

Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3579 Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, müstakil evden yükselen dumanları fark eden yan komşu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede evi sardı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi.

"Çok şükür kimseye bir şey olmadı"

Yangını fark ederek ihbarda bulunan Suriye vatandaşı yan komşu Mehmet A., "Dışarı çıktım baktım ateş yanıyor, evin kapısını açıp su atmaya çalıştım, olmadı. Sonra haber verdim, çok şükür kimseye bir şey olmadı, evde kimse yoktu" dedi.

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi 1

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi 2

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi 3

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi 4

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi 5

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te korkutan deprem!Gaziantep'te korkutan deprem!
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılarHastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.