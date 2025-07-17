Alevlerle mücadele sürüyor! 2 ilde 5 mahalle boşaltıldı... Bin 320 kişi tahliye edildi

Türkiye'de son günlerde art arda çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yaktı. Son olarak Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki yangın salı gün saat 13.30 sıralarında başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına kadar geldi.

BİN 320 KİŞİ TAHLİTE EDİLDİ

Öte yandan Tekirdağ Şarköy'e bağlı İstiklal, Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri boşaltıldı. Bin 320 vatandaş güvenli alanlara götürüldü.

BAKAN YUMKALI: "TAHLİYEYE İHTİYAÇ DUYACAK VATANDAŞLARIMIZIN GERİ DÖNMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Şarköy'deki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"Net bir şekilde emin olmadan, vatandaşlarımızın özellikle tahliyeye ihtiyaç duyacak vatandaşlarımızın geri dönmesini istemiyoruz. Dolayısıyla Valiliğimizle yine AFAD koordinasyonunda bu vatandaşlarımızın ilgili yerlerde konaklamalarını sağladılar.

Sabaha karşı yangını kontrol altına aldık diyecekken çok hızlı ve kararsız rüzgar maalesef bazı ekiplerimizi de yangının içerisinde bıraktı. Çok şükür hiçbir arkadaşımıza bir şey olmadı ancak 3 kardeşimiz dumandan etkilendiği için hastanede kontrol altında. 19 vatandaşımız da farklı şikayetlerle etkilendiğini söyledi, onların da tedavileri yapıldı. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok"

22 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çalışmaların 2. gününde alevlere, bin 200'e yakın personelle müdahale edildi. 15 uçak ve 19 helikopter de geç saatlere kadar kara ekiplerine desteği sürdürdü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3'ü görevli olmak üzere 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'DE ALEVLERLE MÜCADELE

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede başlayan orman yangınına 3 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

BİR MAHALLE TEDBİREN BOŞALTILDI

Yangının ilerlediği Bahadır Mahallesi tedbiren boşaltılırken, yakınlardaki Kılcılar Mahallesi'nde de ekiplerce tedbir alındığı öğrenildi. Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın da yangın bölgesine yakın kırsal Tavşancık ve Çaltılı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

BAKAN KURUM: "ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANINCA NE GEREKİYORSA HIZLICA ADIMLARI ATACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kurum, şunları kaydetti: "Şu ana kadar Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız."