Algoritmalar medyada yeni editör haline mi geldi? GZT Genel Yayın Yönetmeni Gezer algoritmaların etkisini değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ankara’daki konferans salonunda “Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik” başlıklı bir panel gerçekleştirdi. Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Oğuz Güner’in moderatörlüğündeki etkinlikte siyaset, akademi, teknoloji ve medya dünyasından isimler dijital dönüşümün Türkiye açısından doğurduğu riskleri ve fırsatları masaya yatırdı. Panel, sosyal medya güvenliği, dijital bağımlılık ve algoritmaların etkisi gibi başlıklar etrafında şekillendi.

TOPLUMSAL DÜZEN VE DİJİTAL GÜVENLİK VURGUSU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Kurucu Başkanı Hüseyin Yayman, konuşmasında Türkiye’nin dijital mecralarla ilişkisini toplumsal bütünlük perspektifinden değerlendirdi. Yayman, Türkiye’de bireylerin günün önemli bir bölümünü çevrim içi ortamda geçirdiğine dikkat çekerek, aile yapısının, çocukların ve kamu düzeninin korunmasının siyasal bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade etti. Dijital bağımlılık, sanal bahis ve kumar gibi başlıkların artık ulusal güvenlik boyutu kazandığını belirten Yayman, bu alanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Ayrıca dijital telif meselesinin yalnızca medya sektörüyle sınırlı olmadığını, Türkiye’nin ekonomik ve stratejik çıkarlarını ilgilendiren bir konu hâline geldiğini vurguladı.

AKADEMİK VE TEKNOLOJİK PERSPEKTİF

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, dijital platformların özellikle çocuklar üzerindeki etkisine odaklandı. Keskin, yoğun ve sürekli uyarıma dayalı dijital ortamların bireysel güvenlikten öte, toplumsal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik sınırlamaların birçok ülkede tartışıldığını hatırlatan Keskin, Türkiye’de de bu adımların ailelere açık ve anlaşılır biçimde anlatılmasının önemine işaret etti. Küme Vakfı Teknoloji Çalışmaları Koordinatörü Ozan Ahmet Çetin ise yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaştığını, bu dönüşümden en fazla etkilenecek alanın sosyal medya ve dijital iletişim olduğunu dile getirdi.

MEDYA, ALGORİTMALAR VE YAPAY ZEKÂ ÇAĞININ GAZETECİLİĞİ

GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, panelde küresel medya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gezer’in konuşması, algoritmaların ve platform ekonomisinin habercilik üzerindeki etkisini merkeze aldı.

Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reuters Institute for the Study of Journalism’un araştırmasına atıf yapan Doğukan Gezer, dünya genelinde 280’den fazla medya yöneticisiyle yapılan ankette yalnızca yüzde 38’inin gazeteciliğin geleceğine güven duyduğunu hatırlattı. Bu oranın dört yıl önce yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Gezer, “Bu tablo bize meselenin sadece Türkiye’ye özgü olmadığını, küresel ölçekte ciddi bir medya kırılması yaşandığını gösteriyor” dedi.

Platform stratejilerinin artık haber kurumlarını yönlendirdiğini vurgulayan Gezer, yayıncıların yaklaşık yüzde 76’sının gazetecilerini “creator” gibi davranmaya teşvik etmeyi planladığını söyledi. Yapay zekânın haber üretiminden dağıtıma, iş akışından editoryal süreçlere kadar her alanda etkili hâle geldiğini belirten Gezer, “Arama çağından cevap çağına geçiyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde arama motorlarından gelen trafiğin yüzde 40’tan fazla düşmesi bekleniyor. Artık haberi kimin ürettiğinden çok, kimin dağıttığı belirleyici” ifadelerini kullandı.

Algoritmaların fiilen yeni editörler hâline geldiğini ancak hiçbir sorumluluk taşımadığını söyleyen Gezer, özellikle çocuklar açısından risklerin içerikten çok algoritmik yönlendirmelerden kaynaklandığını vurguladı. “Temiz içerik bile yanlış bağlamla zararlı hâle gelebiliyor. Etkileşim sarmalı, uç ve zararlı olanı öne çıkarıyor” diyen Gezer, dezenformasyonun temel probleminin içerikten ziyade hız olduğuna dikkat çekerek, “Gazetecinin rolü artık sadece muhabirlik değil; bağlam kurmak, yavaşlatmak ve güven inşa etmek” değerlendirmesinde bulundu.