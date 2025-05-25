Ali Asaf'ın isteği karşılıksız kalmadı! Alan doldu taştı... Balonlar küçük çocuk için havalandı

Oğlu kanseri yenen bir baba sosyal medya hesabından bu durumla ilgili bir paylaşım yaptı. Kendilerinin fazla çevresinin olmadığını söyleyen baba "Oğlum kanseri yendi balon uçurmak istiyor gelir misiniz? Sancaktepe Belediyesi önünde 25 Mayıs pazar günü 14:00'e" ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE KİŞİ ALİ ASAF İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Ali Asaf'ın bu isteği ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili olarak binlerce kişi paylaşımda bulunuldu. Yaşananların ardından yüzlerce kişi Sancaktepe Belediyesi önünde Ali Asaf için bir araya geldi.

BALONLAR KÜÇÜK ÇOCUK İÇİN HAVALANDI, BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Vatandaşlar ellerindeki balonları Ali Asaf için gökyüzüne bıraktı. Bu duygusal anlarda ise baba gözyaşlarına hakim olamadı.

DİNÇER AZAPHAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA DAVET ETTİ

Öte yandan Tunç Holding'in sahibi Dinçer Azaphan ise minik Ali Asaf ve ailesini Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına davet etmişti. Azaphan, Ali Asaf'ın hikâyesinden etkilenerek aileye imzalı Galatasaray formaları gönderdi ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk kutlamalarına gelirseniz bizi çok ama mutlu edersiniz. Bende sizin için locamızdan balon uçurmak isterim" ifadelerini kullandı.