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  4. Ali Erbaş, AK Partili Zeybekci'nin yaptırdığı cami açılışına katıldı

Ali Erbaş, AK Partili Zeybekci'nin yaptırdığı cami açılışına katıldı

28.03.2025 18:42
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci tarafından annesi ve babası adına yaptırılan Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin açılışında, "Bu eser, sadece Denizli için değil Türkiye için ülkemiz için örnek eserlerden birisi oldu" dedi.

Ali Erbaş, AK Partili Zeybekci'nin yaptırdığı cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci tarafından annesi ve babası adına Denizli'de yaptırılan Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin açışını yaptı. Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde düzenlenen açılışa Erbaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ailesi, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Nihat Zeybekci, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte caminin temelini attıklarını, 2,5 yıl sonra tamamlandıklarını, açılışı da birlikte yaptıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nihat Zeybekci ve ailesi tarafından yapılan caminin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Şükrü amcamız, Fatma teyzemiz ne güzel bir evlat yetiştirmiş. Onların amel defterleri hiç kapanmayacak inşallah. Peygamber Efendimizin müjdesi var. O müjdeye nail olacaklar. Sadaka-i cariye olarak bu güzel caminin yapılmasında Sayın Bakanımızın, akrabalarının, emeği geçen ailenin, inşallah amel defterlerinin hiç kapanmamasına vesile olacak. 1 ile 7 Ekim arasını Camiler Haftası diye kutluyoruz. Camilerimizin değerini, önemini millete anlatmak için bunu bir vesile kılıyoruz. Ülkemiz için örnek eserlerden birisi oldu. Bu caminin, Denizli'nin manevi atmosferine katkı sağlayacağına inanıyorum. Selçukludan günümüze pek çok mimari güzelliğimizi içinde barındıran bu cami, hat sanatıyla, tezyinatıyla ve mimarisiyle, mimari tarzlarıyla çok büyük bir zenginlik kazandırmıştır. Öncelikle Nihat Zeybekci Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bu eser, sadece Denizli için değil Türkiye için ülkemiz için örnek eserlerden birisi oldu. Bize zaman zaman heyetler geliyor. 'Şehrimize bir cami yapacağız. Bize destek olun, yardımcı olun.' diyenler oluyor. Eğer bu çevredeki illerden gelenler olursa ben onlara, 'Denizli'ye gidin, Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'ni bir görün. Siz de böyle bir cami yapın' diyeceğim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından caminin açılışı Erbaş ve beraberindekiler tarafından yapıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ak parti diyanet işleri başkanı ali erbaş
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