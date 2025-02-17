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Ali Erbaş hakkında olay yaratan iddialar! AK Partili eski milletvekili Denizolgun "Bana itiraf etti" dedi, Diyanet'ten açıklama geldi

17.02.2025 11:25
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Eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un iddiaları olay oldu. Denizolgun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Süleymancılar' cemaatine operasyon yapılması yönünde talimat verdiğini, operasyonu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın durdurduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Diyanet'ten açıklama geldi. İddiasının arkasında duran Denizolgun, Ali Erbaş'a yüklendi.

Ali Erbaş hakkında olay yaratan iddialar! AK Partili eski milletvekili Denizolgun "Bana itiraf etti" dedi, Diyanet'ten açıklama geldi

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un Ali Erbaş hakkındaki iddiaları gündem oldu. İddiaları arasında cemaatin operasyonlardan kurtulmak için bürokratlara rüşvet vermesi de yer alan Denizolgun, "Kendi sağlam kaynaklarıma Ali Erbaş'ın neden bu operasyonu durdurduğunu sordum" deyip aldığı yanıtı paylaştı.

"ALİ ERBAŞ BANA İTİRAF ETTİ"

Denizolgun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili şunları yazdı:

“Diyanet reisi Ali Erbaş ile yaklaşık iki saate yakın süren, birebir yaptığımız güzel bir sohbetimiz olmuştu. Ekseriyetle cemaatimiz hakkında ve kuzenim hakkında görüştük. Ali Erbaş, sohbetin ortalarına doğru, şahsıma bir itirafta bulundu. Erbaş, ‘Geçen sene bu aylarda, Beyefendi (Cumhurbaşkanımız) cemaate operasyon yapılsın diye talimat verdi, operasyonu ben durdurdum’ diye şahsıma söyledi. Geçen sene bu aylardan kasıt, 2020 yılının yaz aylarıydı.”

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"TERÖRİST OLAN KURİŞİİLERİ, ALİ ERBAŞ HİMAYE EDEREK, ONLARA KOL VE KANAT GERMİŞTİ"

Süleymancılar cemaatinin “operasyonlardan kurtulmak için” bürokratlara rüşvet verdiğini öne süren Denizolgun şöyle devam etti:

“Cemaatin paraları, bu işler için saçılıp savrulmaktaydı. Kuzenim yine kaçış planları yapmaktaydı. Tam bu puslu dönemde; Ali Erbaş da, Kurişiiler’e cansuyu olduğunu, bizzat kendisi itiraf etmekteydi. Böylelikle, bir terör örgütü olan Kurişiiliğe, Ali Erbaş hamilik yaparak, olacak operasyonu durdurmuştu. Terörist olan Kurişiileri, Ali Erbaş himaye ederek, onlara kol ve kanat germişti. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve dünyamıza; yapılan bu zarardan dolayı, Ali Erbaş şu anda mutlu mudur, bilemem. Bunun vebalini nasıl öder, onu da hiç bilemem.”

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"ALİ ERBAŞ'I İKNA EDİYOR"

"Kendi sağlam kaynaklarına Ali Erbaş'ın neden bu operasyonu durdurduğunu sorduğunu" söyleyen Denizolgun şunları kaydetti:

"Sormamla, anında aldığım yanıt beni şok etmişti. Ali Erbaş, Sakarya üniversitesinde görev yaptığı yıllarda, Sakaryalı bir iş adamı olan, aynı zamanda Ali Erhanın en yakın kurmaylarından olan, Recep Aşoğluyla çok sıkı fıkı oluyor. Hatır-gönül ilişkisinin ötesine geçen bir yakınlıkları oluyor. Ailecek birbirlerini ziyaret edecek kadar, evlerine girip çıkacak kadar yakınlaşıyorlar. İşte, bu Recep Aşoğlu; 2020 yılında, Ali Erbaşı ikna ediyor. Sadece iknayla da kalmıyor. Başkaca nelerin, ne işlerin döndüğünü, şu anlık ifşa etmiyorum. Gerekirse, onu da ifşâ ederim."

DİYANET YALANLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizolgun’un iddiasının ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada Denizolgun'un iddiaları “tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü” olarak nitelendirilirken Denizolgun hakkında dava açılacağı belirtildi.

DENİZOLGUN: BAŞKA İSPATLI SÜRPRİZLERİMİZ DE OLACAK

Bu açıklamadan sonra iddiasının arkasında duran Denizolgun, "Tüm bunların ispatını mahkemelerde yapacağız. Hatta; başka ispatlı süprizlerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Erbaş ak parti diyanet
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