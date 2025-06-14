Ali Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır’da 12 milyon 389 bin kök kenevir ele geçirildi

Operasyonlar, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları, Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara, Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları da destek verdi.

Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlara toplam 143 operasyonel timden oluşan 1.780 personel katıldı. Ayrıca operasyonda 1 S-70 genel maksat helikopteri, 1 ATAK taarruz helikopteri ile 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları koordine eden Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’na, sahada görev yapan Diyarbakır Valisi ve Lice Kaymakamı’na, İl Jandarma Komutanlarına ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarma personeline teşekkür etti.