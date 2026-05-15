Aliağa’da yangınların yarası bin fıstık çamıyla sarıldı

"Yeşil İzmir" hedefiyle yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yangından zarar gören alanları yeniden doğaya kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa Çoraklar’da bin fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın "Daha yeşil bir İzmir" hedefiyle göreve gelir gelmez başlattığı ağaçlandırma çalışmaları, kentin dört bir yanında tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, şehir merkezindeki atıl alanların dönüşümünün yanı sıra orman yangınlarında zarar gören bölgelerde de yeniden ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor. Geçtiğimiz ağustos ayında Aliağa’nın Çoraklar mevkisindeki makilik alanda çıkan orman yangınının ardından bölgede ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla, yangından etkilenen alana bin fıstık çamı kazandırıldı. Fıstık çamı fidanları, İzmirli doğaseverler ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri tarafından toprakla buluşturuldu.

Kaynak: İHA

