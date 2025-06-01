Alibey Baraj Gölü'ne giren İsmail Deliduman'dan acı haber geldi

Olay saat 14.30 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Alibey Baraj Gölü kenarında meydana geldi. Baraj gölüne giren İsmail Deliduman(65) bir süre sonra gözden kayboldu. Deliduman ile birlikte sahile gelen yeğeni, uzun bir süre amcasını göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Su altı arama ekipleri tarafından baraj gölünde yapılan yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, İsmail Deliduman'ın cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Deliduman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

‘BURASI YÜZMEYE UYGUN BİR YER DEĞİL, HER YERDE TABELALAR VAR’

Bölgede yaşananları gören Hamza Anart, "Bizde ailecek buraya pikniğe geldik, olaylar yeni gelişti zaten. Kurtartma ekipleri sonrasında yüzme ekipleri geldi olaya müdahale ediyorlar biz de merakla bekliyoruz sonucun ne olacağını. Evet, çıkarttılar dalgıçlar çıktı ama daha vatandaşı daha görmedik. Evet, daha öncede birkaç boğulma vakaları oldu burası yüzmeye uygun bir yer değil, her yerde tabelalar var" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır