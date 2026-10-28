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Belediyeden o bölge için tehlikeli uyarı: 'Dere ve dere yataklarına yaklaşmayın'

Son dönemde özellikle İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranları da önemli seviyede arttı. Eyüpsultan'daki Alibey Barajı da yağışlardan nasibini aldı. Su seviyesinin kritik noktada olduğu barajla ilgili belediyeden tahliye uyarısı geldi.

Belediyeden o bölge için tehlikeli uyarı: 'Dere ve dere yataklarına yaklaşmayın'

Alibey Barajı'ndaki doluluk nedeniyle suyun kontrollü şekilde Alibeyköy Deresi'ne bırakılacağı duyuruldu. Vatandaşlardan dere ve dere yataklarına yaklaşmamaları istendi.

Belediyeden o bölge için tehlikeli uyarı: Dere ve dere yataklarına yaklaşmayın 1

BARAJDAKİ DOLULUK KRİTİK SEVİYEDE

İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı'nın doluluk oranı yağışlar öncesinde yüzde 34,44 düzeyindeydi. Sağanakların ardından bu oran en yüksek noktada yüzde 77,29'a kadar yükseldi. Son iki günde ise doluluk yüzde 72,5 ile 73 arasında seyretti.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada barajın kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Fazla suyun kontrollü biçimde Alibeyköy Deresi'ne tahliye edilmesi planlanıyor. Belediye, olası risklere karşı vatandaşların dereden ve dere yatağından uzak durması gerektiğini hatırlattı.

Çağrının amacı, tahliye sürecinde dere çevresinde oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek. Bölgede bulunanların yetkililerin uyarılarını dikkate alması isteniyor.

"DERE VE DERE YATAKLARINA YAKLAŞMAYIN"

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyke:

"Yoğun yağışlar nedeniyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyeye ulaşmıştır.

Barajda oluşabilecek fazla suyun Alibeyköy Deresi'ne kontrollü olarak deşarj edilmesi planlanmaktadır.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Alibeyköy Deresi çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur."

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan İSKİ Alibeyköy Barajı
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