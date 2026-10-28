Belediyeden o bölge için tehlikeli uyarı: 'Dere ve dere yataklarına yaklaşmayın'

Alibey Barajı'ndaki doluluk nedeniyle suyun kontrollü şekilde Alibeyköy Deresi'ne bırakılacağı duyuruldu. Vatandaşlardan dere ve dere yataklarına yaklaşmamaları istendi.

BARAJDAKİ DOLULUK KRİTİK SEVİYEDE

İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı'nın doluluk oranı yağışlar öncesinde yüzde 34,44 düzeyindeydi. Sağanakların ardından bu oran en yüksek noktada yüzde 77,29'a kadar yükseldi. Son iki günde ise doluluk yüzde 72,5 ile 73 arasında seyretti.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada barajın kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Fazla suyun kontrollü biçimde Alibeyköy Deresi'ne tahliye edilmesi planlanıyor. Belediye, olası risklere karşı vatandaşların dereden ve dere yatağından uzak durması gerektiğini hatırlattı.

Çağrının amacı, tahliye sürecinde dere çevresinde oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek. Bölgede bulunanların yetkililerin uyarılarını dikkate alması isteniyor.

"DERE VE DERE YATAKLARINA YAKLAŞMAYIN"

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyke:

"Yoğun yağışlar nedeniyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyeye ulaşmıştır.

Barajda oluşabilecek fazla suyun Alibeyköy Deresi'ne kontrollü olarak deşarj edilmesi planlanmaktadır.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Alibeyköy Deresi çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur."