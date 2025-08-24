HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alışveriş sonrası otomobiline binip eve gitti, şaşırtan gerçek ise eve varınca ortaya çıktı: "Oğlum, 'benim değil' deyince fark ettim"

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde fıkra gibi bir olay yaşandı. Oğlunun otomobilini alarak alışverişe giden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mevlüt Polat, alışverişini tamamladıktan sonra otomobiline binerek eve gitti. Ancak gerçek evde ortaya çıktı.

Alışveriş sonrası otomobiline binip eve gitti, şaşırtan gerçek ise eve varınca ortaya çıktı: "Oğlum, 'benim değil' deyince fark ettim"

Hem şaşırtan hem de güldüren olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mevlüt Polat, aynı zamanda akrabası olan Şaban Bilgin‘in işlettiği manav dükkanına gitti.

AYNI RENK, MARKA VE MODELDE 2 OTOMOBİL

Otomobilini aynı renk, marka ve modeldeki manav Şaban Bilgin’in otomobilinin yanına park eden Polat, alışveriş yapmaya başladı. Alışverişini tamamlayan Polat, eşyalarını otomobile koyduktan sonra manav Şaban Bilgin’e korna çalıp evine doğru yol aldı.

Alışveriş sonrası otomobiline binip eve gitti, şaşırtan gerçek ise eve varınca ortaya çıktı: "Oğlum, benim değil deyince fark ettim" 1

GERÇEK EVDE ORTAYA ÇIKTI

Eve giden Polat, eşyaları indirip taşıması için oğlundan yardım istedi. Babasının yardımına giden oğlu, otomobilin kendilerine ait olmadığını fark etti. Mevlüt Polat, kısa süren şaşkınlığın ardından yanlış otomobili eve getirdiğini anladı. Eşyalarını indiren Polat, tekrar manav dükkanına giderek otomobili Şaban Bilgin’e teslim etti. Şaban Bilgin de otomobillerin karıştığını Mevlüt Polat geri getirdiğinde fark etti.

Alışveriş sonrası otomobiline binip eve gitti, şaşırtan gerçek ise eve varınca ortaya çıktı: "Oğlum, benim değil deyince fark ettim" 2

"YANLIŞLIKLA ŞABAN’IN OTOMOBİLİNE BİNİP EVE GİTMİŞİM"

Mevlüt Polat, "Ben oğlumun otomobiliyle Şaban’ın yanına gelerek alışveriş yaptım. Otomobili de yan tarafa park ettim. Eşyaları aldıktan sonra yanlışlıkla Şaban’ın otomobiline binip eve gitmişim" dedi.

"OĞLUM, 'BU OTOMOBİL BENİM DEĞİL' DEYİNCE FARK ETTİM"

Oğlunun durumu fark ettiğini söyleyen Polat, "Ben ev gidince oğlum, 'bu otomobil kimin?' dedi. Ben de 'senin' dedim. O da, 'bu benim otomobilim değil' deyince yanlış otomobili aldığımı anladım "ifadelerini kullandı.

Alışveriş sonrası otomobiline binip eve gitti, şaşırtan gerçek ise eve varınca ortaya çıktı: "Oğlum, benim değil deyince fark ettim" 3

MANAV DA OTOMOBİLİ GERİ GELİNCE OLAYI ANLADI

Durumun farkına varmadığını söyleyen manav Şaban Bilgin ise, "Müşteri aynı zamanda akrabamızdır. Kendi aracını benim aracımın yanına park ettikten sonra alışveriş yaptı. Eşyaları alıp benim aracıma koyup direkt eve gitmiş. Evde oğlu, 'baba bu araba benim değil, kimin?' diye sormuş. O da, 'bu araba sizin' demiş. Oğlu daha sonrasında 'bu araç kimin ise gidip çabuk geri ver' demiş. Zaten her iki araba da aynı. Bana korna da çalmış ama ben farkına varmadım" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antakya’da trafik kazası : 2 yaralıAntakya’da trafik kazası : 2 yaralı
Yarın kritik toplantıya katılacakYarın kritik toplantıya katılacak

Anahtar Kelimeler:
Manav Şanlıurfa Suruç Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

Osmanlı'nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı

Osmanlı'nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.