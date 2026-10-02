Aliyev'den İran ve Rusya'ya dikkat çeken mesajlar: "Herkes yerini bilsin"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik bağlarını ve stratejik ittifakı hedef alan girişimlerin de yakından takip edildiği bir dönemde gelen açıklamalar, Bakü’nün bölgesel gelişmeler karşısındaki tutumunu ortaya koydu.

Aliyev, Azerbaycan’ın savunma ihtiyaçlarına ilişkin açıklamasında, “Ne aldıysak kendi paramızla aldık. Bütün silahları da dünya fiyatından, son mermiye kadar parayla aldık” ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı kaynaklar ve ülke medyasındaki yorumlarda, Aliyev’in bu sözlerinin Rusya’ya yönelik olduğu değerlendirildi. Açıklamanın, Azerbaycan’ın savunma alanındaki tercihleri ve silah tedariki konusunda dışarıdan yönlendirmeyi kabul etmediğine ilişkin bir mesaj taşıdığı belirtildi.

"HERKES YERİNİ BİLSİN"

Aliyev’in, “Herkes yerini bilsin, bizim işlerimize karışmasın” şeklindeki sözleri ise Azerbaycan medyasında İran’a yönelik mesaj olarak yorumlandı.

Azerbaycanlı kaynakların değerlendirmelerine göre söz konusu ifadeler, Bakü’nün kendi egemenlik alanı ve bağımsız dış politika tercihleri konusunda dış müdahalelere karşı tavrının açık bir göstergesi olarak öne çıktı.

Öte yandan Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma, enerji, ulaştırma ve bölgesel güvenlik başta olmak üzere giderek derinleşen stratejik işbirliği, bölgedeki gelişmeler açısından önemini koruyor. Bakü-Ankara hattındaki güçlü kardeşlik ve stratejik ortaklığın, bölgesel dengelerin şekillendiği süreçte daha da kritik hale geldiği değerlendiriliyor.