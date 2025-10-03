HABER

Aliyev ile Paşinyan, Kopenhag'da bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Danimarka’nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 7'nci Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın daveti üzerine Danimarka’ya gitti. Aliyev, başkent Kopenhag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle düzenlenen Washington Barış Zirvesi’nde elde edilen anlaşmaların önemine değinildiği belirtildi. Washington Bildirgesi’nin uygulanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan Aliyev ve Paşinyan, temasları sürdürme konusunda mutabakata vardılar.

Aliyev ile Paşinyan, Kopenhag da bir araya geldi 1Aliyev ile Paşinyan, Kopenhag da bir araya geldi 2

