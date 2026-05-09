Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i mezarı başında andı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’i doğumunun 103. yıldönümü dolayısıyla mezarı başında andı.

Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 103. yıldönümü dolayısıyla Bakü’de tören düzenlendi. Fahri Hiyaban’da düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva katıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, merhum liderin mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından Mehriban Aliyeva da mezara çiçek bıraktı.

Azerbaycan’da 3 Ekim 1993 yılında yapılan halk oylaması ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev, 11 Ekim 1998 yılında yapılan yüksek katılımlı seçimde yüzde 76,1 oy alarak yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Aliyev, 15 Ekim 2003’te yapılan seçimlerde sağlık sorunları nedeni ile seçimlere katılmaktan vazgeçmişti. Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde tedavi olduğu ABD’de vefat etmiş, 15 Aralık 2003’te Bakü’deki Fahri Hiyaban’da toprağa verilmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

