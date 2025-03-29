Alkol kilidi nedir, nasıl çalışır? Alkol kilidi hangi araçlara zorunlu?

Araç sahiplerinin ve sürücülerin trafikte uyması gereken kurallar bulunur. Bu kuralların yanı sıra araçların düzenli olarak geçmesi gereken bazı bakımlar ve araçlarda bulundurmakla zorunlu olan bazı malzemeler vardır. Tüm bu zorunlu durumlar trafikte can ve mal güvenliğini korumak, olası kazaların önüne geçebilmek amacı ile belirlenmiştir. Özellikle alkollü araç kullanan sürücülerin önüne geçmek ve trafikte kaza oranlarını azaltabilmek adına alınan önlemler çok daha sıkıdır. Resmi Gazete’de yayınlanan kararlarda bu konu ile ilgili detaylar yer almaktadır. Akıllı hız destek sistemi, araç sürücüsü dikkat uyarı sistemi ve olay veri kaydedicisi gibi alkol kilidi de bu nedenlere bağlı olarak bazı araç türlerinde zorunlu hale getirilmiştir.

Alkol kilidi nedir? Araçlarda alkol kilidi nedir? Alkol kilidi ne işe yarar?

Trafikte kontrolü sağlamak, trafik akışını riske atacak durumların önüne geçebilmek için alınan önlemlerden biri de alkol kilidi uygulamasıdır. Dünyada ilk kez 1969 yılında kullanılmaya başlanan alkol kilidi, 1980’li yıllarda alkol algılama cihazları ile birlikte standart hale getirilmiştir.

Bu cihaz sayesinde eğer araç sürücüsü alkollüyse tespit edilir ve aracın çalışması engellenir. Bireysel araçlara takılan bir alkolmetre olan alkol kilidi sürücünün aracını çalıştırmadan önce ya da kullanmaya devam etmeden cihazın ağızlık kısmına üflemesini sağlar.

Alkol kilidi nasıl takılır?

Alkol kilidi bazı araçlarda zorunlu hale getirilmiştir. Marşa bağlı olarak çalışmaktadır. Bu özelliği nedeni ile de eğer sürücü alkollü ise cihaz uyarı vererek aracın çalıştırılmasını engeller. Bunun için de sürücünün ağızlığa üflemesi gerekir.

Avrupa’da ticari arabalarda kullanılan alkol kilidi ülkemizde de Resmi Gazete’de yayınlanan bir genelge ile gündeme gelmiştir. Türkiye’de Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı, 2025 yılı Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelikle getirilmiştir.

Alkol kilidi nasıl çalışır?

Alkol kilidi adı verilen cihaz, araç sürücüsü için nefes testi yapar. Bu sayede sürücünün kanındaki alkol oranı ölçülür. Eğer tespit edilen alkol oranı belirlenmiş olan seviyenin üzerinde ise aracın çalışması engellenir.

Araçların marşına bağlı olarak kurulumu yapılan alkol kilidi cihazının işlevi alkol etkisi altında olan kişilerin araç sürmesini engellemektir. Araçlar çalıştırılmadan önce sürücünün alkolün etkisi altında olup olmadığının anlaşılabilmesi için bir nefes testi yapılır. Testi geçemeyen sürücü aracı çalıştıramaz.

Alkol kilidi nasıl kullanılır?

Alkol kilidi, sürücülerin nefes testi ile alkol oranını ölçer ve belirlenen sınırın aşılmış olduğu tespit edilirse aracın çalışması engellenir. Bu sayede alkollü sürücülerin direksiyon başına geçmesi engellenir.

Alkol kilidi cihazı sayesinde alkollü sürücüler trafiğe çıkamayacağı için trafikte alkollü sürücülerin yer almaması dolayısı ile de kazaların önüne geçerek hem yayaların hem de araç sürücülerinin can ve mal güvenliği korunmuş olur.

Alkol kilidi hangi araçlara zorunludur?

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda alkol kilidinin takılması zorunluluğu olan bazı araçlar vardır. Bu araçların sürücülerine yapılan nefes testinin ardından çalışıp çalışmayacağını da bu cihaz belirler. Eğer araç sürücüsünün alkol seviyesi belirlenen sınır üzerindeyse araç çalışmaz. Cihazın takılması zorunlu olan araçlar şunlardır: