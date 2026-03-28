Alkol masasında başlayan tartışma ölümle sonuçlandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, çıkan tartışmada birlikte alkol aldığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, bugün Çayırova ilçesinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. ile Y.U. birlikte alkol aldıkları sırada tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 ÖLÜ

Kavga sırasında Y.U., M.G.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan M.G. hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Y.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

