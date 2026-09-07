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Alkollü şahıs kaldırımda sızdı, telefonundaki müzik çalmaya devam etti

Eskişehir’de kaldırımda hareketsiz yatan ve cebinde açık kalan telefonunda şarkı çalmaya devam eden alkollü şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi.Olay, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Erciyes Sokak üzerinde meydana geldi.

Alkollü şahıs kaldırımda sızdı, telefonundaki müzik çalmaya devam etti

Eskişehir’de kaldırımda hareketsiz yatan ve cebinde açık kalan telefonunda şarkı çalmaya devam eden alkollü şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Erciyes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki kaldırımda bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polise ihbar bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yanında alkol şişesi bulunan şahsın içkiden dolayı sızdığını belirledi. Şahsın cebinde açık kalan telefonda şarkı çalmaya devam ederken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahsa müdahalede bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir
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