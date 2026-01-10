HABER

Alkollü şekilde direksiyon başına geçen genç kaza yaptı: "İlk defa içtim, onda da kaza yaptım"

Aksaray'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen aday sürücü, kaza yapıp yakalanınca "İlk defa içtim, onda da kaza yaptım" dedi.

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 HH 870 plakalı aracıyla trafiğe çıkan Mustafa Y. (20), yolun buz tuttuğunu fark etmeyerek virajda frene bastı. Frene basmasıyla genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil kaldırıma çıkıp, elektrik panosuna çarptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ELKETRİK PANOSUNA ÇARPTI

Kazada genç sürücü yara almazken, diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri sürücüyü kontrolden geçirirken, polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 0.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aday sürücü olduğu belirlenen gencin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, alkollü araç kullanmaktan da 11 bin 629 lira para cezası kesildi.

"İLK DEFA İÇTİM, ONDA DA KAZA YAPTIM"

Mustafa Y., "Hasar büyük, hızım da düşüktü ama hava buzlu olduğundan dolayı yapacak bir şey yok. Alkollü araç kullanmak kanunen yasak ağabey de alkol içmeyen bir insanım. Bugün bir tek kadeh attım, o da kontrolde çıktı. İlk defa içtim, onda da kaza yaptım" dedi.

İşlemlerin ardından otomobil olay yerine çağırılan sürücünün yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: İHA

