Alkollü sürücü dehşet saçtı! Yola öyle bir savruldular ki...

İzmir Menderes'teki korkunç kaza, Süleyman Demirel Bulvarı Ayrancılar istikametinde meydana geldi. Çekici sürücüsü A.T., aracının lastiğinin patlaması üzerine emniyet şeridine park etti. Yardım çağrısı üzerine R.C.,’nın kullandığı çekici olay yerine geldi.

EMNİYET ŞERİDİNE GİREREK KAZAYA NEDEN OLDU

Bu sırada, aynı yönde ilerleyen pikabın sürücüsü M.S.,(25), önündeki kamyon nedeniyle emniyet şeridine geçerek iki araca çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Ekol TV'de yer alan habere göre; çarpmanın etkisiyle çekicide bulunan bir otomobil ve araçların sürücüleri yola savruldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.T., hastaneye kaldırdı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. R.C., ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan pikap sürücüsü M.S., hastanede yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.