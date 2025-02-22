HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkollü sürücü dehşet saçtı! Yola öyle bir savruldular ki...

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Yola öyle bir savruldular ki...

22.02.2025 21:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Menderes ilçesinde, bir pikabın emniyet şeridindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazaya sebebiyet veren sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, kaza sırasında iki kişinin yola savrulduğu korkunç anlar kameraya yansıdı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Yola öyle bir savruldular ki...

İzmir Menderes'teki korkunç kaza, Süleyman Demirel Bulvarı Ayrancılar istikametinde meydana geldi. Çekici sürücüsü A.T., aracının lastiğinin patlaması üzerine emniyet şeridine park etti. Yardım çağrısı üzerine R.C.,’nın kullandığı çekici olay yerine geldi.

EMNİYET ŞERİDİNE GİREREK KAZAYA NEDEN OLDU

Bu sırada, aynı yönde ilerleyen pikabın sürücüsü M.S.,(25), önündeki kamyon nedeniyle emniyet şeridine geçerek iki araca çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Ekol TV'de yer alan habere göre; çarpmanın etkisiyle çekicide bulunan bir otomobil ve araçların sürücüleri yola savruldu.

aaaa

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.T., hastaneye kaldırdı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. R.C., ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

hfhfgjfj

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan pikap sürücüsü M.S., hastanede yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

gfdhfdh

Gazze Şeridi'nde kalan esir sayısını açıkladıGazze Şeridi'nde kalan esir sayısını açıkladı
Vali Özarslan, yapay zekaya şiir yazdırdıVali Özarslan, yapay zekaya şiir yazdırdı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yapay zekaya sorduk! Derbi için hem skor hem oran verdi

Yapay zekaya sorduk! Derbi için hem skor hem oran verdi

Her yarım saat için 50 TL ödemeye hazır olun!

Her yarım saat için 50 TL ödemeye hazır olun!

İstanbul bu gece donacak: Eksi 4 dereceye hazır olun!

İstanbul bu gece donacak: Eksi 4 dereceye hazır olun!

CHP'den Antalya milletvekili seçilen Gelecek Partili Serap Yazıcı AK Parti'ye geçiyor! Rasim Ozan Kütahyalı: "Eğer bu bilgi doğruysa..."

CHP'den Antalya milletvekili seçilen Gelecek Partili Serap Yazıcı AK Parti'ye geçiyor! Rasim Ozan Kütahyalı: "Eğer bu bilgi doğruysa..."

Dünyanın konuştuğu kare! İsrailli esir Hamaslıyı alnından öptü

Dünyanın konuştuğu kare! İsrailli esir Hamaslıyı alnından öptü

TÜBİTAK ödüllü Profesör dolandırıldı!

TÜBİTAK ödüllü Profesör dolandırıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.