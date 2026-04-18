Alkollü sürücü kaza yaptı, yakınları gazetecileri tehdit etti

Nevşehir'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, sürücünün yakınları gazetecileri, "Bu haberi paylaşmayın, paylaşırsanız sizinle görüşürüz" diye tehdit etti.

Kaza, Nevşehir-Aksaray Karayolu üzerinde, TOKİ 5. Etap kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 SB 960 plakalı otomobilin sürücüsü V.B., seyir halindeyken yol kenarındaki akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan A.A. idaresindeki 50 ADF 737 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri şarampole savrulurken, diğer araç ise metrelerce ileride durabildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücünün ise hafif yaralandığı öğrenildi.
Yapılan kontrollerde sürücü V.B.'nin 263 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası kesildi.

GAZETECİLERE TEHDİT

Kaza sonrası olay yerine gelen alkollü sürücünün yakınları, görüntü almaya çalışan gazetecilere müdahale ederek haber yapılmaması için tehditte bulundu. Gazetecilere, "Bu haberi paylaşmayın, paylaşırsanız sizinle görüşürüz" diyerek baskı kurmaya çalışan şahıslar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

