Alkollü sürücünün kullandığı tır yan yattı: 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından tırdan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.72 promil alkollü olduğu tespit edilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



