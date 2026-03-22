Alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

Kaza, Şirinevler Mahallesi İmam Hatip Kavşağı istikametinden gelerek Nilüfer Sokak üzerinden Ergenekon Mahallesi 75. Yıl Kavşağı yönüne seyir halinde olan M.Ö. (32) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halinde bulunan 2 aracın arka tampon kısımlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtan kopan bir demir parçası ise park halindeki bir otomobilin sol ön kapısına isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil ise daha sonra kanala düşerek yan yattı.

Öte yandan kanal içine düşen otomobilin sürücüsü ise vatandaşların yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, toplam 3 araçta maddi hasar oluştu.

Yapılan kontrollerde sürücü M.Ö.’nin aday sürücü olduğu, sürücü belgesinin daha önceden daimi olarak iptal edildiği ve kaza esnasında 2.18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 ve 36/3-c maddeleri kapsamında işlem yapılırken, toplamda yaklaşık 225 bin lira, araç sahibine ise 40 bin TL olmak üzere toplam 265 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır