HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

Karabük’te alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araçlara çarpıp kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 araçta maddi hasar oluştu. Sürücüye 225 bin lira ceza kesildi.

Kaza, Şirinevler Mahallesi İmam Hatip Kavşağı istikametinden gelerek Nilüfer Sokak üzerinden Ergenekon Mahallesi 75. Yıl Kavşağı yönüne seyir halinde olan M.Ö. (32) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halinde bulunan 2 aracın arka tampon kısımlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtan kopan bir demir parçası ise park halindeki bir otomobilin sol ön kapısına isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil ise daha sonra kanala düşerek yan yattı.
Öte yandan kanal içine düşen otomobilin sürücüsü ise vatandaşların yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, toplam 3 araçta maddi hasar oluştu.
Yapılan kontrollerde sürücü M.Ö.’nin aday sürücü olduğu, sürücü belgesinin daha önceden daimi olarak iptal edildiği ve kaza esnasında 2.18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 ve 36/3-c maddeleri kapsamında işlem yapılırken, toplamda yaklaşık 225 bin lira, araç sahibine ise 40 bin TL olmak üzere toplam 265 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.