HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alkollü yakalanan iki sürücüye toplam 100 bin TL ceza yazıldı

Eskişehir’de polisin gerçekleştirdiği trafik denetiminde durdurulan iki aracın sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi. İki sürücüye toplam 100 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine ikişer yıl süreyle el konuldu.

Alkollü yakalanan iki sürücüye toplam 100 bin TL ceza yazıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya 1 Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında durdurulan iki aracın sürücüsü de alkollü çıktı. Yapılan kontrollerde; Bir aracın sürücüsü O.O.’nun 1.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Başka bir aracın sürücüsü A.K.’nin ise 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan, durdurulan araçlardan birinin bagaj kapağının üzerinde bırakılan alkol kutusu dikkatlerden kaçmadı. Denetimler sonucunda her iki sürücüye de 50’şer bin liradan toplam 100 bin TL para cezası kesilirken, sürücü belgelerine ikişer sene süreyle el konuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çerkezköy’de sağanak hayatı felç ettiÇerkezköy’de sağanak hayatı felç etti
Muğla’da ocak prizinden yangın çıktıMuğla’da ocak prizinden yangın çıktı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

15 yaş küçük eşi gündem oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

15 yaş küçük eşi gündem oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Beklemeleri gerek'

Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Beklemeleri gerek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.