HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla’da ocak prizinden yangın çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde müstakil bir evin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ocak prizinden kaynaklandığı belirtilen yangın, ev sakinleri tarafından söndürüldü.

Muğla’da ocak prizinden yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, yangın Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi Tabakhane Caddesi’nde bulunan müstakil bir evin mutfağında meydana geldi. Ocak prizinden kaynaklandığı değerlendirilen yangına ev sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla evin doğalgazı kesilirken, itfaiye ekipleri evde kontrol ve incelemelerde bulundu. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’dan dikkat çeken çıkış: ""Büyükşehir ile ilgili sorumluluk almaya hazırız ve varız"Şanlıurfa’dan dikkat çeken çıkış: ""Büyükşehir ile ilgili sorumluluk almaya hazırız ve varız"
Ela Rümeysa Cebeci'den gazetecilere tek cümlelik yanıt!Ela Rümeysa Cebeci'den gazetecilere tek cümlelik yanıt!

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

15 yaş küçük eşi gündem oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

15 yaş küçük eşi gündem oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Beklemeleri gerek'

Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Beklemeleri gerek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.