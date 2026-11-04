Muğla’da ocak prizinden yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, yangın Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi Tabakhane Caddesi’nde bulunan müstakil bir evin mutfağında meydana geldi. Ocak prizinden kaynaklandığı değerlendirilen yangına ev sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla evin doğalgazı kesilirken, itfaiye ekipleri evde kontrol ve incelemelerde bulundu. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır