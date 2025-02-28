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Alkolmetreyi üflememek için ağlama taklidi bile yaptı: "Mahvolurum ben, işim bu benim. Üflemeyeyim ne olur"

28.02.2025 09:45
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Bursa'da alkol denetimine takılan alkollü sürücü, alkolmetreyi üflememek için polise yalvardı. Çare bulamayan sürücü, zaman geçirmek için ağlama taklidi bile yaptı. Alkolmetreyi üfleyen sürücü, sınırı aşınca sinirden elindeki çakmağı fırlattı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Alkolmetreyi üflememek için ağlama taklidi bile yaptı: "Mahvolurum ben, işim bu benim. Üflemeyeyim ne olur"

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri 16 BAJ plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü Emre E., alkolmetreyi üflememek için polis ile pazarlığa başladı.

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1.29 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Üflememek için ağlama taklidi yaptı, yasal sınır üstü alkol çıkınca sinirden çakmağı fırlattı.

Polis ekiplerine "Abi alkol var, üflemeyeyim" diyen sürücü, trafik polisinin "Üflemezsen ret alacağım, 2 yıl ehliyetin gidecek" demesi üzerine, "Üflersem 6 ay değil mi. Es geçelim abi, yalvarırım gözünü seveyim. Mahvolurum ben, işim bu benim. Üflemeyeyim ne olur" diye yalvardı. Trafik polisinin "Üflüyor musun son kez soruyorum, üflemezsen ret alacağım" demesiyle beraber ağlama taklidi yaptı. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üfleyen Emre E., 1.29 promil alkollü çıktı. İşlemleri yapılmak üzere ekip aracına giden alkollü sürücü sinirden çakmağı patlattı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Alkollü sürücüye 9 bin 267 lira ceza yazıldı.

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Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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