Alman basını yazdı: Beşar Esad oyun bağımlısı olmuş! Putin'in Esad'a sunduğu 'sadakat anlaşması' ortaya çıktı

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Heyet Tahrir El Şam öncülüğündeki silahlı kuvvetlerin rejimi devirmesinin ardından ülkeyi terk etmişti. Moskova'ya sığınan Beşar Esad'ın yaşantısıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Alman basınının yazdığına göre Putin, Esad'a politik faaliyette bulunmasını, röportaj vermesini ve kamuya görünmesini yasakladı. Ayrıca Esad'ın günün çoğunda çevrimiçi oyun oynadığı ve gününü öyle geçirdiği de gelen bilgiler arasında...

Doğukan Akbayır

Nefes'in Alman gazetesi Die Zeit'e dayandırdığı habere göre, Esad'ın Suriye'den kaçtığı günden beri Moskova'nın göbeğinde, Moskwa City'deki gökdelenlerden birinde, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından korunarak "lüks içinde ama görünmez bir hayat" sürüyor. Esad'ın yaşamına ilişkin detaylar ise oldukça dikkat çekici. İşte tüm detaylar!

LÜKS GÖKDELENDE 20 DAİRESİ VAR

Gazete, Esad'ın yaşadığı cam cepheli devasa gökdelenin "ihtişamlı girişinde modern sanat eserleri, kristal avizeler ve güvenlik kameraları" olduğunu belirtiyor ve Esad'ın burada yaklaşık 20 dairesi olduğunu ifade ediyor.

Esad ailesinin bu mülkleri 2013'ten itibaren sistematik bir şekilde satın aldığını yazan gazete, Financial Times'ın 2019'daki araştırmasına değinerek bu lüks dairelerden en az 18'inin çeşitli paravan şirketler aracılığıyla alındığını aktardı.

Paraların ülkeye Vnukovo Havaalanı üzerinden nakit olarak sokulduğu, bazen de silah, tahıl sevkiyatlarıyla taşındığı belirtiliyor.

'SADAKAT ANLAŞMASI' İMZALAMIŞ

Kremlin, Esad ailesine "insani gerekçelerle" sığınma hakkı verdiğini açıkladı. Ancak Die Zeit'e göre diplomatlar, bu korumanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "sadakat anlaşması" anlamına geliyor.

"KURALLARA UYDUKLARI SÜRECE GÜVENDE OLACAKLAR"

Buna göre Putin, Esad'ı koruma karşılığında politik faaliyette bulunmasını, röportaj vermesini ve kamuya görünmesini yasakladı. Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev geçen nisan ayında Irak'taki bir televizyon kanalına verdiği röportajda "Esadlar kurallara uydukları sürece güvende olacaklar. İade edilmeleri söz konusu değil" dedi.

GİZLİLİĞİN GÖLGESİNDE GÖRKEMLİ YAŞAM

Öte yandan Die Zeit, Esad'ın yaşadığı konutun altın yaldızlı mobilyalarla, Alman yapımı mutfak aletleriyle ve Moskova manzaralı jakuziyle donatıldığını yazıyor.

'GÜNÜNÜ OYUN OYNAYARAK GEÇİRİYOR'

Die Zeit, Esad'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Esad'ın günlerini video oyunlar oynayarak geçirdiğini ve yalnızca FSB gözetiminde kısa gezilere çıkabildiğini ifade etti.

Ailesinin de aynı gökdelende ya da yine yakın bölgelerde kaldığı ifade ediliyor. Örneğin kardeşi Mahir El Esad'ın Four Seasons Hotel'de kaldığı ve günlerini nargile içerek geçirdiği söyleniyor.

Esad'ın oğulları Hafız, Zeyn ve Kerim'in Moskova'da eğitim aldığı, Hafız'ın 2023'te Moskova Devlet Üniversitesi'nde matematik doktorasını aldığı aktarılıyor.

Kaynak: Nefes

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
