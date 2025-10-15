HABER

Alman basını yazdı! Eurofighter satışına onay çıktı, bakan Türkiye'ye geliyor

Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışı konusunda hazır olduğu iddia edilerek, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geleceği öne sürüldü. Der Spiegel dergisinin Federal Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladığına ilişkin habere değinerek, "Alman hükümetinin sanayiden gelen bir ön talebe olumlu cevap verdiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ve Almanya, Eurofighter savaş uçağı alımını görüşeceği iddia edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırılan haberlerde, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakereye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Sözcünün, "Almanya hükümeti, Airbus'ın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakere talebine olumlu yanıt verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELECEK

Bu uçaklar NATO çerçevesi içinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" dediği belirtilen haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geleceği öne sürüldü.

ALMANYA ÖN TALEBE ONAY VERMİŞTİ

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, Der Spiegel dergisinin Federal Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladığına ilişkin habere değinerek, "Alman hükümetinin sanayiden gelen bir ön talebe olumlu cevap verdiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

15 Ekim 2025
15 Ekim 2025

