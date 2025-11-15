HABER

Alman ordusu yeniden yapılanmaya gidiyor! "18 yaş üstü tüm erkekler" diye duyuruldu: Zorunlu askere alma gündemde

Almanya'da orduyu güçlendirmek için atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Almanya, uygulamaya koymaya hazırlandığı yeni plana göre, belirli maaş karşılığında gönüllü askerliği devreye sokacak. Yeni düzenlemeden beklenen verim alınmazsa 18 yaşında üzerindeki tüm erkekler askeri sağlık muayenesinden geçirilecek ve ikinci seçenek olarak şartlara uygun kişilere zorunlu celp gönderilecek.

Alman hükümeti, orduyu yeniden yapılandırmak için harekete geçti. Avrupa basınına göre Alman ordusu (Bundeswehr) için askere gönüllü alımı teşvik etmek için mali ve başka türde teşvikler sağlanacak. Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre gönüllü askerlik kapsamında kadınlar da gönüllü olarak orduya katılmaya teşvik edilecek.

GÖNÜLLÜ ASKERLİKTEN VERİM ALINMAZSA ZORUNLU ASKERLİK GÜNDEMDE

Ancak bu yöntem yeterli sayıya ulaşamazsa, ‘ülke çapında zorunlu celp’ yeniden gündeme alınacak. Zorunlu askere alma için ayrıca bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtildi.

ALMAN BASINI BÖYLE DUYURDU: "HER 15 ERKEKTEN BİRİ..."

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile küçük koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar arasında aylar süren hararetli tartışmaların ardından askere alımlar konusundaki yeni düzenlemede anlaşmaya varıldı.

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, yeni gelişmeyi "Her 15 erkekten biri hizmet etmek zorunda kalacak" ifadeleriyle okurlarına duyurdu.

ZORUNLU CELP İÇİN AYRI OYLAMA

2026’nın başında yasalaşması beklenen önerilere göre, ‘2008 doğumlular dahil tüm 18 yaşındakiler’ başlangıçta askerlik hizmetine uygun kabul edilecek ve ‘zorunlu kayıt’ sürecinden geçecek. Bu süreç, tıbbi taramayı ve hizmete ilgi duyup duymadıklarını belirtebilecekleri bir anketi doldurmayı içerecek.

HEDEF 181 BİN OLAN ASKER SAYISINI 260 BİNE ÇIKARMAK

Zorunlu celp gerekirse, bunun için parlamentoda ayrı bir oylama yapılması gerekecek. Şu anda 181 bin civarında aktif askeri personeli bulunan Almanya, bu sayısı 260 bine çıkarmayı hedefliyor.

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

