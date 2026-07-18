Alman tahıl kralının Antalya'daki sır ölümü! Cesedi Rus sevgili buldu, çocukları 'cinayet' dedi

Antalya'da yaşanan ölüm olayı Almanya'da cinayet iddiasını döndü. Alman vatandaşı olan Arthur Strudel (46), yaklaşık 6 ay önce Antalya Kaleiçi'nden aldığı iki katlı evde Rus uyruklu sevgilisi Elena L. (40) ile yaşamaya başladı. Yaşamlarına Antalya'da devam eden ikili Türk vatandaşlığına da geçti.

EVDE CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İddialara göre 3 Temmuz'da kızını getirmek için ülkesine giden Elena L., 7 Temmuz'da Antalya'ya döndü. Elena L., kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamadı. Bunun üzerine kadın, komşusunun bahçesinden eve girdi. Elena L., üst kata çıktığında ise Arthur Strudel'i hareketsiz halde buldu.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Kadın çığlıklar içinde durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Strudel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Strudel'in ölümü şüpheli bulunurken, polis evde detaylı inceleme yaptı. Strudel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAL VARLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre Arthur Strudel'in Almanya'daki babasının yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam eden ve geçen yıl 1,3 milyar avro gelir açıklayan bir döküm şirketinin bulunduğu ortaya çıktı. Önceleri burada çalışan Strudel'in, 2004'te şirketlerden ayrılarak Anhalt'taki 770 nüfuslu köye taşınarak tarım şirketi kurduğu belirlendi. Aschersleben şehrinin Winning bölgesinde şirketinin ise yaklaşık 3 bin 200 hektar arazisinin bulunduğu tespit edildi.

ŞİRKETİN İMZA YETKİSİNİ SEVGİLİSİNE DEVREDİP, OĞLUNUN VEKALETNAMESİNİ İPTAL ETMİŞ

Ortaya çıkan başka bir detay ise oldukça dikkat çekti. Strudel'in 2024'te eşinden ayrıldıktan sonra şirketin imza yetkisini sevgilisi Elena L.'ye devrettiği, 2025'te ise oğlu Philipp S.'nin vekaletnamesini iptal ettiği belirlendi.

Bölgede 'Tahıl kralı' olarak anılan Strudel hakkında cinayet sorusu da gündeme geldi. Alman polisi ise ailenin özel haklarını korumak amacıyla 9 Temmuz günü, içinde bir manastırında bulunduğu "Tahıl Kralı"nın ülkesindeki malikanesine baskın düzenledi.

AHIRDA MAKİNELİ TÜFEK VE MÜHİMMAT BULUNDU

Polis iki ahırda yaptığı aramada yüzlerce makineli tüfek ve mühimmat ele geçirdi. Askeri cephaneliğin bir bölümü ise toprağa gömülü bulundu.

ÇOCUKLARI 'CİNAYET' DEDİ

Arthur Strudel'in iki çocuğu, babalarının hiçbir sağlık problemi olmadığını babalarının öldürüldüğünü iddia etti. Strudel'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belirlenecek.