Alman ve Rus turistlerden örnek davranış

Manavgat'ta çıkan yangın sonrası turistler çevre temizliği yaptı. Bu davranış büyük takdir topladı.

Alman ve Rus turistlerden örnek davranış

Antalya’nın Manavgat ilçesinde makilik alanda bir yangın çıktı. Yangın, Side-Kumköy yolunda başladı. Hızla 1133 Sokak’a yayıldı. Bazı yazlık evlerin verandalarını da etkiledi. Yangına ilk müdahaleyi otel personeli yaptı. Yangın tüpleriyle yangına müdahale edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası turistler, çevredeki temizlik çalışmalarına katılmak istedi. Otelin yan tarafındaki kaldırımda bulunan kuru yaprak ve otları topladı. Ellerinde çöp poşetleri vardı. Turistler, tek tek otları topladı. Topladıkları çöpler için çöp poşetleri doldurdu. Yaklaşık 10-15 poşet dolusu kuru yaprak ve ot toplandı. Çöpleri, çöp görevlilerinin alması için bıraktılar.

Alman ve Rus turistlerden örnek davranış 1

Alman ve Rus turistlerden örnek davranış 2

Alman ve Rus turistlerden örnek davranış 3

(İHA)

yangın Manavgat Turizm temizlik
