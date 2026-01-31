HABER

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'ye göre Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı.

Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevine atanan Suver, aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımıcsı olarak görevlendidi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

HASAN SUVER KİMDİR?

Hasan Suver, 1961 yılında Sürmene'de dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Trabzon'da tamamlamış, lise eğitimini ise Samsun'da almıştır. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuş ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır. Bu dönemde 'Aydınlar ve Sosyal Değişme' başlıklı tez çalışmasıyla akademik çalışmalarına devam etmiştir.

1978 yılından bu yana Fatih'te ikamet etmektedir ve kendi kurduğu şirkette gıda, temizlik ve inşaat sektörleriyle ilgilenmektedir. Lise, üniversite ve iş hayatı boyunca aktif siyasetin içinde bulunmuş, Ak Parti Fatih İlçe Teşkilatı'nın kurucu üyelerinden biri olmuştur. 2002 yılında Ak Parti'den Milletvekili aday adayı olmuş, ardından Mart 2004 yerel seçimlerinde Fatih Belediyesi Meclis üyesi seçilmiştir. Mart 2004'ten Nisan 2018'e kadar üç dönem boyunca Fatih Belediyesi Başkan Yardımcılığı, Meclis I. Başkan Vekilliği ve Fatih Kent Konseyi Genel Sekreterliği gibi önemli görevleri başarıyla sürdürmüştür. 2018-2019 yılları arasında Fatih Belediye Başkanı olarak görev yapmış, bu süre zarfında çeşitli sosyal ve kültürel projelere öncülük etmiştir. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır, bunlar arasında Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Adnan Kahveci Kültür Yardımlaşma Derneği, Fatih Kızılay Derneği ve Dil ve Edebiyat Derneği gibi önemli kuruluşlar bulunmaktadır.

26 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

