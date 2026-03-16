Trump'tan İran açıklaması! "Hepsini imha ettik, fazla füzeleri kalmadı"

ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini ifade etmişti. Trump kameraların karşısında geçip açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"Çatışmanın başlangıcından bu yana İran genelinde 7.000'den fazla hedefi vurduk; bunların çoğu askeri ve ticari hedeflerdi. Ellerinde fazla füze kalmadı.

HÜRMÜZ'E MAYIN İDDİASI

Tüm mayın döşeme gemilerini imha ettik. Herhangi bir mayın döşenip döşenmediğini bilmiyoruz. Petrolümüzün %1'inden azını boğazdan elde ediyoruz. Bazı ülkeler çok daha fazlasını alıyor: Japonya %95, Çin %90 ve Güney Kore %35. Onların gelip boğaz konusunda bize yardım etmelerini istiyoruz. Birçok ülke bana yolda olduklarını söyledi. Bazıları bu konuda çok hevesli, bazıları ise değil.

"BUNU UZUN ZAMANDIR BİLİYORUM"

Gerekirse onları koruyacağımızı biliyorum. Ama eğer bizim yardıma ihtiyacımız olsaydı, onlar bizim için orada olmazlardı. Bunu uzun zamandır biliyorum. Tıpkı Hürmüz Boğazı’nın bir silah olarak kullanılacağını bildiğim gibi. Bütün bunları uzun zaman önce tahmin etmiştim. Birçok şeyi tahmin ettim. Usame bin Ladin’in Dünya Ticaret Merkezi’ni vuracağını da tahmin etmiştim.

Hedef alınmış olmanızın ya da olmamanızın önemli olmayacağını söylüyorum; çünkü şu anda karşı karşıya olduğumuz şey bir 'kağıttan kaplan'. İki hafta önce kağıttan kaplan değildi. Ama şimdi kağıttan kaplan.

Eğer bir durum nedeniyle onların mayın gemilerine veya sahip oldukları herhangi bir şeye ihtiyacımız olursa, bize yardım etmek için can atmalılar çünkü biz de yıllarca onlara yardım ettik."