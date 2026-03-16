HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan İran açıklaması! "Hepsini imha ettik, fazla füzeleri kalmadı"

ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili düzenlediği basın toplantısında 7 bin hedefi vurduklarını açıkladı. İran'ın elinde fazla füze kalmadığını iddia eden Trump, "Tüm mayın döşeme gemilerini imha ettik. Herhangi bir mayın döşenip döşenmediğini bilmiyoruz." dedi.

Recep Demircan

ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini ifade etmişti. Trump kameraların karşısında geçip açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"Çatışmanın başlangıcından bu yana İran genelinde 7.000'den fazla hedefi vurduk; bunların çoğu askeri ve ticari hedeflerdi. Ellerinde fazla füze kalmadı.

HÜRMÜZ'E MAYIN İDDİASI

Tüm mayın döşeme gemilerini imha ettik. Herhangi bir mayın döşenip döşenmediğini bilmiyoruz. Petrolümüzün %1'inden azını boğazdan elde ediyoruz. Bazı ülkeler çok daha fazlasını alıyor: Japonya %95, Çin %90 ve Güney Kore %35. Onların gelip boğaz konusunda bize yardım etmelerini istiyoruz. Birçok ülke bana yolda olduklarını söyledi. Bazıları bu konuda çok hevesli, bazıları ise değil.

"BUNU UZUN ZAMANDIR BİLİYORUM"

Gerekirse onları koruyacağımızı biliyorum. Ama eğer bizim yardıma ihtiyacımız olsaydı, onlar bizim için orada olmazlardı. Bunu uzun zamandır biliyorum. Tıpkı Hürmüz Boğazı’nın bir silah olarak kullanılacağını bildiğim gibi. Bütün bunları uzun zaman önce tahmin etmiştim. Birçok şeyi tahmin ettim. Usame bin Ladin’in Dünya Ticaret Merkezi’ni vuracağını da tahmin etmiştim.

Hedef alınmış olmanızın ya da olmamanızın önemli olmayacağını söylüyorum; çünkü şu anda karşı karşıya olduğumuz şey bir 'kağıttan kaplan'. İki hafta önce kağıttan kaplan değildi. Ama şimdi kağıttan kaplan.

Eğer bir durum nedeniyle onların mayın gemilerine veya sahip oldukları herhangi bir şeye ihtiyacımız olursa, bize yardım etmek için can atmalılar çünkü biz de yıllarca onlara yardım ettik."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savcı Mehmet Akif Katırcı, Muhittin Böcek duasına katılmıştı! HSK harekete geçti Savcı Mehmet Akif Katırcı, Muhittin Böcek duasına katılmıştı! HSK harekete geçti
İngiltere'de İran hazırlığı! Yoğun askeri hareketlilikİngiltere'de İran hazırlığı! Yoğun askeri hareketlilik

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.